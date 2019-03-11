اجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني ، في واشنطن اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ، التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين تناولا خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى
وأعرب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة عن تقدير بلاده لقيادة الملك، وجهوده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمستوى الشراكة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات أردنية أمريكية بشأن تعزيزالتعاون العسكرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.