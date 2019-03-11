اخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد إيران تسعى لتحويل العراق لمحافظة إيرانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك أن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق.

 

وفي أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق ، قال هوك ،

في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية" إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".


وأضاف " إذا كان الأمر

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة ايرانية".


ويقوم الرئيس الإيراني بزيارة إلى العراق في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تؤكد إيران تسعى لتحويل العراق لمحافظة إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا