الولايات المتحدة تؤكد إيران تسعى لتحويل العراق لمحافظة إيرانية

أكد الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك أن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق.
وفي أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق ، قال هوك ،في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية" إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".
وأضاف " إذا كان الأمر
ويقوم الرئيس الإيراني بزيارة إلى العراق في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
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