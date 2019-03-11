الولايات المتحدة تؤكد إيران تسعى لتحويل العراق لمحافظة إيرانية

أكد الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك أن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق.

وفي أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق ، قال هوك ،

في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية" إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".



وأضاف " إذا كان الأمر

يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة ايرانية".



ويقوم الرئيس الإيراني بزيارة إلى العراق في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.