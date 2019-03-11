25 مارس.. الأمن والتعاون الاوروبي تعقد مؤتمرها السنوي عن مكافحة الارهاب

أعلنت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن العاصمة السلوفاكية براتسلافا ستستضيف يومي 25 و26 مارس الجاري أكثر من 300 شخصية سياسية رفيعة المستوى ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة حول مكافحة الإرهاب.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الاثنين أن المشاركين في المؤتمر سيقيّمون خلاله جهود مكافحة

الإرهاب وسبل التصدي للتطرف الذي يقود الى الإرهاب.



وأضاف البيان أن جلسات المؤتمر سوف تستعرض التقدم في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وسبل زيادة التنسيق بين الحكومات والمجتمع المدني في هذا المجال.



وينظم المؤتمر حكومة سلوفاكيا والتي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي خلال 2019 ويشارك فى افتتاح أعمال المؤتمر لوكاس باريزك وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية في سلوفاكيا ودراغان مكتيتش وزير الأمن في البوسنة والهرسك وأوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي وأوليغ كرافشينكو نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا ودراغان بيانوفيتش وزير الدولة في الجبل الأسود.