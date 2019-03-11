الرئيس الجزائري يعين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.
وكان رئيس مجلس الوزراء الجزائري أحمد أويحي قد أعلن قبل قليل عن استقالته.
وكان قد أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات في الجزائر وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة"، مقائلا: "لم أنوي قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين".
ولفت إلى "أنني أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري"، مشيراً إلى أن "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، موضحاً أن "تأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات"، مضيفاً: "تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل".
وأشار إلى "أنني قررت إجراء تعديلات حكومية في أقرب الآجال"، لافتاً إلى أن "الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية"، مضيفاً: "الانتخابات الرئاسية ستنظم بعد إجراء الندوة الوطنية".
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