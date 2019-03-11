الجديد: الحريري يمكن ان ينزع فتيل ازمة مؤتمر بروكسيل عبر ضم الغريب الى وفده

ذكرت معلومات لقناة "الجديد" الى ان وزير الخارجية جبران باسيل لن يشارك شخصيا في مؤتمر دعم سوريا والنازحين في بروكسل، على ان يشارك نيابة عنه مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري.

واوضحت المعلومات ان "رئيس الحكومة سعد الحريري يمكن ان ينزع فتيل ازمة عدم دعوة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، عبر ضمه الى عداد الوفد المرافق له للمؤتمر".