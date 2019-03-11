"الأعلى للإعلام" يبحث شكوى ضد برنامج "دين الحواريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تبحث لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، شكوى ضد برنامج دين الحواريين، المُذاع على قناة البصيرة، التي تبث من "النايل سات".
وقال جمال شوقي، إنه سيتم بحث شكوى ضد البرنامج خلال اجتماع اللجنة القادم، حيث سيتم إعادة مشاهدة الحلقة.
وكانت حلقات البرنامج شهدت هجوم الشيخ الدكتور محمود عبدالرازق الرضواني، على الدين المسيحي.
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