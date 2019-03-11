شكرا لقرائتكم بوتفليقة يعين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عين الئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء في الجزائر ورمطان لعمامرة نائبا له. واستقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، من منصبه وقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتفليقة يعين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.