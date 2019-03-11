الجيش السورى يستهدف جبهة النصرة بريف إدلب

دمرت وحدات من الجيش السوري اليوم الإثنين مواقع للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد، ردا على خروقاتهم لمنطقة خفض التصعيد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش المتمركزة بريف حماة نفذت ضربات صاروخية على تحصينات إرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة لها في خان شيخون وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي ، ردا على اعتداءاتهم بالقذائف على المناطق الآمنة ونقاط الجيش في المنطقة ، ما أسفر عن تدمير أوكار وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

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