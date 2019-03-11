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مباحثات إماراتية بحرينية بشأن المستجدات الإقليمية

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اجرى  ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين مباحثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،

الذي يزور الإمارات حاليا ، تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام
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المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وشعبيهما والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

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