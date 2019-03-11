زلزال الجزائر مستمر..بعد تراجع بوتفليقة استقالة الوزير الأول أحمد أويحيى

قدم الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، إستقالته من قيادة الحكومة الجزائرية.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استقبل، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم له استقالته.
ووجه رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب الجزائري أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
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