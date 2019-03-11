بتواجد 3 لاعبين من الرجاء و2 من الوداد.. رونار يكشف عن اللائحة الأولية لـ”أسود الأطلس”

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن التشكيلة الأولية لـ”أسود الأطلس”، التي ستخوض مباراتي مالاوي، عن الجولة الأخيرة من دور مجموعات الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019، ومباراة الأرجنتين الودية.

وتضم هذه اللائحة الأولية 33 لاعبا، فيها الأسماء التي تعودنا عليها، والتي ألفت التواجد في المباريات الرسمية الأخيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء الجديدة، على غرار يونس عبد الحميد، لاعب فريق ريمس الفرنسي، محمد التوهامي، المحترف في صفوف فريق بلد الوليد الإسباني، ومهدي بوربيعة، لاعب ساسولو الإيطالي، ناهيك عن أسامة الإدريسي، لاعب ألكمار الهولندي، الذي اختار رسميا اللعب للمغرب بدل هولندا.

كما تعرف هذه اللائحة ايضا تواجد عددا من اللاعبين المحليين، 3 منهم من فريق الرجاء البيضاوي، هم عبد الإله الحافيظي، بدر بانون، وزكرياء حدراف، ولاعبين إثنين من الوداد، هما الحارس رضى التاكناوتي وإسماعيل الحداد، بالإضافة إلى عبد الكريم باعدي من حسنية أكادير.

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إليكم اللائحة الكاملة لتوليفة “أسود الأطلس” الأولية: