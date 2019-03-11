بوتفليقة استقبل قائد أركان الجيش الجزائري

استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي قد له تقريرا حول الوضع الامني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود.

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