رئيس الجزائر: صحتي وسني لا يسمحان لي بعهدة خامسة

أعلن مساء اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة. كما أعلن بوتلفيقة في رسالة له رصدها "الخليج 365" عن إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وقال بوتلفيقة في رسالته التي رصدها "الخليج 365": "لا محلَّ لعهدة خامسة بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائريي ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا".

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