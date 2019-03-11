وظيفة مؤرشة/ ة في المتحف الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة شاغر لوظيفة موظف/ ة أرشيف في المتحف الفلسطيني. ملخص الوظيفة المسمى: موظف أرشيف - Archivist . الدائرة: مشروع الأرشيف الرقمي في المتحف الفلسطيني. التبعية: مدير مشروع الأرشيف الرقمي. المكان: المتحف الفلسطيني – بيرزيت. العقد: وظيفة بدوام كامل، عقد سنوي. السفر والمهام الخارجية: فلسطين التاريخية والأردن ولبنان. نطاق العمل: أرشفة مواد. المهام والمسؤوليات الرئيسية تحت الإشراف المباشر لمدير مشروع الأرشيف الرقمي، سيقوم متدرب الأرشيف بالمهام التالية: العمل ضمن فريق المشروع التقني على أرشفة المواد والوثائق رقميًا، بحيث يشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)صورًا ووثائق ومواد صوتية وفيديو، كما يشمل العمل توثيق وتصنيف وتقييم المجموعات. جمع وتخزين وحفظ المجموعات قبل وبعد أرشفتها، وتوثيق المواد الرقمية المؤرشفة. إضافة وتعديل البيانات الوصفية للمواد الأرشيفية (Meta Data) من خلال البرامج المتوفرة. كتابة الوصف اللازم للمجموعات، بما يشمل التقارير الوصفية لحالة المجموعات والمواد المختلفة. مساعدة وتوجيه الباحثين والقيّمين والفنانين للبحث ضمن المجموعات والمواد الأرشيفية. القيام بمهام الأرشفة في مقر المتحف، أو أي موقع آخر مؤقت محليًا أو دوليًا. القيام بمهام الأرشفة ضمن أولويات المشروع وخطته. أية مهام أخرى ذات علاقة، حسب ما يتطلبه سير المشروع. نطاق الصلاحيات والإشراف Advertisements موظف الأرشيف مسؤول عن أرشفة المواد ضمن خطة سير العمل المتفق عليها لإنجاز المشروع. المرؤوسون المباشرون: لا يوجد. العلاقات الداخلية: فريق المشروع التقني، وموظفو المتحف ذوو العلاقة. العلاقات الخارجية: لا يوجد. المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها في العلوم الاجتماعية أو التاريخ أوالعلوم الإنسانية، أو أي تخصص ذي علاقة. المهارات والقدرات معرفة جيدة باللغة العربية والإنجليزية، كتابة ومحادثة. خبرة عملية موثقة لا تقل عن عام في مجال الأرشفة، أو مجالات ذات علاقة. معرفة ممتازة بمبادئ الأرشفة ومهارة في ممارستها، وخاصة الأرشيفات البصرية والصوتية. معرفة بمبادئ الأرشفة الرقمية ومعايير البيانات الوصفية (meta data) وإدارات الأرشيفات الرقمية. معرفة بأساسيات ونظريات الترميم والحفاظ على المجموعات. معرفة بأساسيات العمل المتحفي والتاريخ. إجادة استخدام برامج معالجة الصور الرقمية، مثل أدوبي سوت (فوتوشوب، لايت روم، بريدج). إجادة استخدام قواعد البيانات. مهارة في استخدام برامج العمل المكتبي، مثل ميكروسوفت أوفس والبريد الإلكتروني. معرفة جيدة باللغة العربية والإنجليزية، كتابة ومحادثة. السمات الشخصية: مهارات تواصل ممتازة، كتابة ومحادثة. القدرة على تحليل وتنفيذ متطلبات ومهام المشروع. القدرة على العمل ضمن فريق متعدد المهام. الاستعداد للسفر محليًا ودوليًا لإنجاز مهام أرشفة ضمن متطلبات المشروع. آخر موعد للتقديم: 17 آذار (مارس) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

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