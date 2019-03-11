بوتفليقة: لم يكن لديّ نية للترشح للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بوتفليقة، في بيان بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه لم يكن لديه نية للترشح للانتخابات.

وتابع بوتفليقة: "حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

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وكان أكثر من 1000 قاض جزائري، أعلنوا أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بيان، صادر عن القضاة، إنهم شكلوا اتحادا جديدا، لرفض الإشراف على الانتخابات.

وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد.

وتابع "استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات"، مشيرا أن "الدولة بذلت جهود لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".