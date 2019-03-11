اشار المرشح للانتخابات الفرعية عن دائرة الشمال في طرابلس سامر كبارة، ابن شقيق النائب محمد كبارة، في حديث تلفزيوني، الى انه ضد الوراثة السياسية في المدينة، واي شخص يريد دخول المعترك العام يجب ان لا يفكر بالعائلية، واكد انه "قريب من القاعدة الشعبية لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب سمير الجسر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامر كبارة اعلن ترشحه لانتخابات طرابلس الفرعية: انا ضد الوراثة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.