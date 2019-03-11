بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة.
ونقلت وكالة "سكاي نيوز" عربية اخبارا عاجلة عن بوتفليقة قوله، أنه تم "تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل".
وأضاف بوتفليقة، أن "واجبي العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة للأجيال القادمة"، مشيرا الى أنه سيكون هناك "تغيير جذري في تشكيلة الحكومة الجزائرية".
وكان يوم 18 نيسان 2019 يوما مقررا لانتخابات الرئاسة الجزائرية، وتشهد الجزائر منذ ان قرر الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية خامسة قبل عدة ايام.
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