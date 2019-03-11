تحالف حقوقي يوثق تجنيد الحوثيين 5 آلاف طفل يمني

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، الإثنين، توثيق 5 آلاف و113 حالة تجنيد للأطفال من جانب الحوثيين، خلال الأربع السنوات الماضية.

وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي، في كلمته بمجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ40 للمجلس في جنيف، إن أطفال اليمن يتعرضون للعديد من الانتهاكات الجسيمة، كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتابع أن "ما يقارب من 4 ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، في حين تم استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية، مع تسرب نحو مليوني طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي".

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ودعا البذيجي مجلس حقوق الإنسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال الأطفال، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح، والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات الحمائية والمؤسسات التعليمية، وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن.

وكشفت إحصائية صدرت في أكتوبر 2018 عن تجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية، نحو 2500 طفل دون سن الـ15، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، وتوزيعهم على الجبهات المشتعلة للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية.

وقالت منظمة "وثاق" للحقوق والحريات في اليمن إنها وثقت تجنيد المليشيا ما يقارب 2500 طفل، معظمهم من صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.



