بوتفليقة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة الجزائرية وعدم الترشح لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.



وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمة، عن إجراء "تعديلات" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الانتخابات الرئاسية عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية،:" تمر الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة، وتابَعـْتُ كل ما جرى، وإنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي".





وأضاف:" وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية:

Advertisements

أولا: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من إبريل المقبل، وتأجيل الانتخابات الرئاسية يأتي لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها.

وثالثا، قرَّرتُ أجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة، وستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.

رابعًا: تشكيل ندوة وطنية تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، وبتفويض من الشعب الجزائري.

وستكون النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري، ومختلف ما فيه من الـمشارب والـمذاهب، ستتولى النّدوة تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.