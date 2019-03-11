كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس المخابرات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي.

وأثار الاجتماع استعراضا للعلاقات الثنائية القوية ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما نقل الدكتور كامل التحيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد ورغبته في استمرار الرخاء لحكومة الإمارات وشعبها.

ونقل ولي عهد أبوظبي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الصادقة لمزيد من التقدم للحكومة المصرية والشعب المصري.

وحضر الاجتماع الشيخ طاحون بن محمد آل نهيان ، ممثل إمارة أبوظبي في منطقة العين و سعادة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و صاحب السمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح.