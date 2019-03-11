بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

وكان أكثر من 1000 قاض جزائري، أعلنوا أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

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وذكر بيان، صادر عن القضاة، إنهم شكلوا اتحادا جديدا، لرفض الإشراف على الانتخابات.

وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد.

وتابع "استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات"، مشيرا أن "الدولة بذلت جهود لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".