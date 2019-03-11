نتنياهو عن السماح بدخول أموال قطر لحماس: تجعل فلسطين منقسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه يسمح بإدخال الأموال القطرية إلى حركة حماس، لجعل فلطسين منقسمة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروسالم بوست".
ووجهت الأحزاب المعارضة لنتنياهو في الفترة الأخيرة، انتقادات واسعة بسبب سماحه بدخول الأموال القطرية إلى حركة حماس، التي زعموا بأن الأخيرة تستخدمها لشراء الأسلحة وتمويل المقاتلين.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر حضر اجتماع عقده حزب الليكود اليوم، قوله بإن نتنياهو برر السماح بدخول الأموال القطرية لغزة، للإبقاء على الانقسام بين فتح وحماس، المستمرة منذ سنوات.
وأضاف نتنياهو، أن من يعارض قيام دولة فلسطينية، أن يدعم تحول الأموال إلى غزة، لأنه من شأنه الإبقاء على الانفصال بين الضفة الغربية وغزة، المساعدة على الحيلولة دون إنشاء دولة فلسطينية.
وكان ائتلاف "أزرق أبيض" الإسرائيلي دعا في برنامجه إلى التوقف عن السماح بتحويل الأموال لحماس، معتبرًا أنها تأتي على غرار الأموال التي تُدفَع لعصابات المافيا لقاء "الحماية".
وقال أفيخدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، في تصريحات صحفية مذن أيام، إن دفعات الأموال القَطرية تمثل قرار مزرٍ، مضيفًا: "تلك هي المرّة الأولى التي تموّل فيها إسرائيل الإرهاب ضد نفسها".
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