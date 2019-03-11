"سامسونج" تلتقط صورًا من الفضاء بـ"جالاكسي إس10" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

احتفل فرع شركة سامسونج الكورية الجنوبية في ماليزيا، بطرح هاتف "جالاكسي إس10" الجديد، وذلك بإطلاق 10 هواتف في السماء لتصل إلى ارتفاع تجاوز الـ 25 كيلومترًا.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وضعت "سامسونج ماليزيا" 10 هواتف من "جالاكسي إس10" في مقصورة مربوطة ببالون، ليرتفع إلى 80 ألف قدم في السماء، مع التقاط صورًا من ذلك العلو، إلى مستوى يمكن التمييز بين نهار الأرض وظلام الفضاء.

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وطلبت "سامسونج" من أعضاء متجرها الذي حضروا الإطلاق، التنبؤ بالمكان الذي سيهبط به كل من الهواتف العشرة عند عودتها إلى الأرض، وتحديده على الخريطة، وفي حال هبط الهاتف في أقرب مكان للموقع المتنبأ به، فإن أقرب عشرة مواقع سيفوزون بهاتف "جالاكسي إس10".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة لصناعة الهواتف الذكية بإطلاق أجهزتها في الفضاء.