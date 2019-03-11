تلفزيون النهار: استقالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

قدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أستقالتة ، بحسبما نقلته قناة "النهار" الجزائرية . يأتى ذلك تزامنا مع أعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة

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