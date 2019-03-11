عاجل.. زين الدين زيدان يعود رسميا لتدريب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، تعيين الفرنسي زين الدين زيدان رسميا، مدربا جديدا للفريق، إلى غاية عام 2022، وذلك خلفا للمدرب الأرجنيتي سانتياغو سولاري، الذي أقيل رسميا من مهامه.

وأصدر النادي “الملكي” قبل قليل، بلاغا رسميا، يعلن فيه ” إنهاء مهام سولاري وشكره على كل ما قدمه للنادي وتعيين الفرنسي مدربا جديدا، إلى غاية 30 يونيو 2022، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة منذ قليل.”

ومن المرتقب أن يعلن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، عن تفاصيل هذا التعاقد، خلال ندوة صحفية سيعقدها مساء اليوم بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.