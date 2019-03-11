السفير الإيراني في دمشق: روحاني سيزور سوريا قريبا

أكد السفير الإيراني في دمشق، جواد تركابادي، أن "زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سوريا قد تجري في وقت قريب"، مشيراً إلى أن "القيادتين السورية والإيرانية دائما على تواصل، وأعتقد أن الزيارة التي تمت للرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، كانت زيارة موفقة وناجحة جدا وأعطت بوضوح دلالات تشير إلى عمق المحبة والود الذي يكنه كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا قيادة وشعبا، وفي الحقيقة نحن نتوقع أن هذه الزيارات والاتصالات ستستمر، وسيجري هذا اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب إن شاء الله".

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