لفتت مصادر وزارة الخارجية لقناة الـ"OTV" إلى ان "وزير الخارجية جبران باسيل لم يحضر أي نسخة من مؤتمرات بروكسل"، مشيرةً إلى أن "الخارجية لن تغيب عن المؤتمر وسيتقوم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بهذا الشأن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخارجية لـOTV: باسيل لم يحضر أي نسخة من مؤتمرات بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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