شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية - أمريكية حول مستقبل السلام بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مصدر أمريكي، مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، بحثوا احتمالات السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن، اليوم (الاثنين).

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.