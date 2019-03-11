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مصرع 13 حوثياُ في محافظة الجوف

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جدة - خالد شويل - واس (الجوف)

لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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