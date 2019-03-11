شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 حوثياُ في محافظة الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الجوف)لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع المتون.
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