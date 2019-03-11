شكرا لقرائتكم خبر عن 5113 طفلاً في صفوف ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس ( جنيف)وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد» 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمة ألقاها اليوم (الاثنين)، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن ما يقارب من 4 مليون طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، واستخدام حوالي 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرب حوالي 2 مليون طفل للذهاب إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في ديسمبر 2014م».
من جهته أكد المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف خيرت كابا آري، أن المنظمة بدأت بصرف حوافز لأكثر من 136 ألف معلم وموظف في مدارس اليمن، ممن لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، وذلك بهدف المساعدة على إبقاء الأطفال في المدارس وضمان استمرارهم في التعليم.
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