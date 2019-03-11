شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف دولية من أزمة جديدة للروهينجا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

عبرت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار، اليوم (الاثنين)، عن قلقها من خطة بنجلادش لنقل 23 ألفاً من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة نائية في أبريل القادم، قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكن مما قد يخلق «أزمة جديدة».

وتقول بنجلاديش إن نقل اللاجئين إلى جزيرة بهاشان تشار سيخفف التكدس الشديد في المخيمات التي أقامتها في مدينة كوكس بازار والتي يوجد بها نحو 730 ألفاً من الروهينجا.

وتقول الأمم المتحدة إن أبناء أقلية الروهينجا المسلمة فروا بسبب أعمال القتل الجماعي والاغتصاب خلال حملة للجيش في ميانمار منذ أغسطس 2017.

ودعت لي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.