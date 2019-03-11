نيويورك تايمز: الاستثمار العالمي في الغاز المصري سيزيد بنسبة 40%

اليوم الجديد

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا حول اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر، مؤكدة على أهميته في بناء تحالفات تجارية مع دول المنطقة، بما سيساعد على تعزيز النفوذ الاقليمي لمصر.

وأكد التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، أن اكتشافات الغاز الطبيعي المسال ستؤدي إلى تحول في خطة الطاقة والجغرافية السياسية بالمنطقة، وسيكون أداة هامة تعمل على تعزيز مكانة مصر التي لم تكن حتى وقت قريب مصدرة للطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاكتشافات دفعت بعض الدول المصدرة ولا سيما روسيا إلى خفض أسعار الغاز؛ للحفاظ على...