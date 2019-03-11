«التعليم» توضح حقيقة سحب التابلت من الطلاب نظرًا لسوء استخدامه

اليوم الجديد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم؛ نظرًا لسوء استخدامه. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب؛ نظرًا لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنيًا بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن...

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