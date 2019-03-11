الأسد يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين سوريا والصين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين سوريا والصين وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الأصعدة.

وشدد الأسد، خلال لقاءه مع مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ في دمشق، على تقديره "للموقف الموضوعي والعادل الذي تحافظ الصين عليه تجاه أزمة سوريا"، مشيرًا الى أن سوريا "تتطلع الى أن تلعب الصين دورًا أكبر في تعزيز السلامة والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب الرئيس الأسد عن شكره على "المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية"، مرحّبًا "بمشاركة الجانب الصيني في إعادة إعمار في سوريا".

من جهته، أكد تشن على "أهمية العلاقات الصينية السورية"، لافتًا إلى أن "سوريا كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أقامت علاقات مع الصين"، ومبينًا أن "الصين ترغب في تعزيز التبادلات والتعاون مع سوريا في مختلف المجالات".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن تشن التقى بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، الّذي أكد على دعوة سوريا للصين للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب.