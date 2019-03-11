الاستخبارات العراقية تستدرج قيادي بـ"داعش" من تركيا وتعتقله في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق عن "استدراجها احد قادة تنظيم "داعش" الارهابي من تركيا واعتقاله في محافظة الانبار"، مشيرةً إلى أنه "بعملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 28 من استدراج احد قياديي داعش الهاربين الى تركيا بعد اختراقه واقناعه بالعودة للبلاد".

ولفتت إلى أنه "تم اعتقاله بعد دخوله الاراضي العراقية بساعات بكمين محكم نصب له في مدينة عنه بالانبار"، مشيرة الى انه "شارك بقيادة مجاميع قاتلت قواتنا الامنية في مناطق عنه وراوه وكذلك شارك بالقتال في سوريا".

وأشارت إلى أن "هذا الشخص من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب"، موضحة انه "تم تسليمه لجهة الطلب".