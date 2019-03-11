النشرة: الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في خان شيخون وتلمنس بريف ادلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا، ان "الجيش السوري رد على اعتداءات المسلحين واستهدف مواقعهم في ادلب مدمرا بضربات صاروخية مقرات لإرهابيي "جبهة النصرة" في خان شيخون وتلمنس بريف ادلب الجنوبي الشرقي، كما استهدف محاور تحركهم في بلدات عدوان والظاهرية والناجية وسراقب".

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