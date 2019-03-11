الحكومة المصرية: 3 علماء مصريين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلن مجلس الوزراء المصري عن وجود 3 علماء مصريين ضمن ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، مشيراً إلى ان "العلماء هم أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، و دعاء عاطف عبد السلام وعبدالحميد فراج مجلي نوفل الباحثين بمركز بحوث الصحراء".
وأوضح "أنهم كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي".
وأعلنت، الأحد، الخطوط الجوية الإثيوبية مقتل جميع ركاب طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.
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