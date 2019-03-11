مباحثات عراقية روسية بشأن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليومة الاثنين ، دعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدورته الـ23.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أوردتهقناة (الإخبارية) العراقية أن الحلبوسي استقبل السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد
وأوضح البيان أن ماكسيم قدم دعوة من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى رئيس مجلس النواب؛ لزيارة روسيا، فضلا عن دعوة أخرى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدورته الـ23، الذي سيعقد في سان بطرسبورج.
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