صاحبة الإبتسامة يالثقافي اليمني

شهد المركز الثقافي اليمن بالقاهرة أمسية نسائية يمنية خالصة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة قدمت فيه فكرية شحرة نموذجاً للمرأة اليمنية المكافحة المبدعة التي تستطيع بقوتها وإصرارها أن تحقق حضوراً متجاوزة كل العقبات، من خلال مناقشة روايةصاحبة الإبتسامة.
حضر الندوة الدكتورة عائشة العوقلي المستشار الثقافي لسفارة اليمن و الشاعر والناقد علوان الجيلاني والروائي وليد دماج ونخبة كبيرة من المثقفين والأدباء.
تقول الكاتبة فكرية شحرة "لا وقت معين عنديللكتابة ولا طقوس، أجد نفسي فجأة أترك تنور الغاز أو الغسالة وأكتب ما يجول بخاطري"..
وفي الندوة التي نظمها المركز الثقافي اليمني في القاهرة وتحدثت فيها الكاتبة والروائية اليمنية فكرية شحرة حول رواية "صاحب الإبتسامة" قدمت عرضاً لطريقتها في الكتابة والأجواء التي تقدم من خلالها إنتاجها الأدبي.
وعن سبب صاحب الابتسامة تقول: "زرت صنعاء في
وفي الندوة التي حضرها نخبة من المثقفين والمفكرين اليمنيين قالت شحرة: " كان عندي رغبة لكتابة رواية عن شخص يشبه أخي حميد - شقيقها الصحفي الراحل حميد شحرة - وعندما شرعت في الكتابة وجدت وحيد بطل روايتي.. فنسيت حميد وتملكني وحيد".
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