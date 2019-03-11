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صاحبة الإبتسامة يالثقافي اليمني

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شهد المركز الثقافي اليمن بالقاهرة أمسية نسائية يمنية خالصة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة قدمت فيه فكرية شحرة نموذجاً للمرأة اليمنية المكافحة المبدعة التي تستطيع بقوتها وإصرارها أن تحقق حضوراً متجاوزة كل العقبات، من خلال  مناقشة روايةصاحبة الإبتسامة.

 

حضر الندوة الدكتورة عائشة العوقلي المستشار الثقافي لسفارة اليمن و الشاعر والناقد علوان الجيلاني والروائي وليد دماج ونخبة كبيرة من المثقفين والأدباء. 

 

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تقول الكاتبة فكرية شحرة "لا وقت معين عندي

للكتابة ولا طقوس، أجد نفسي فجأة أترك تنور الغاز أو الغسالة وأكتب ما يجول بخاطري"..
وفي الندوة التي نظمها المركز الثقافي اليمني في القاهرة وتحدثت فيها الكاتبة والروائية اليمنية فكرية شحرة حول رواية "صاحب الإبتسامة" قدمت عرضاً لطريقتها في الكتابة والأجواء التي تقدم من خلالها إنتاجها الأدبي.

 

وعن سبب صاحب الابتسامة تقول: "زرت صنعاء في

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منتصف ديسمبر 2014م للمشاركة في حفل توقيع مجموعتي القصصية، وهناك تلقيت صدمة عنيفة وأنا ارى مليشيات الحوثي وهي تحكم سيطرتها على عاصمة البلاد، شعرت بأن احلامي تتبدد.. لقد دمروا أحلامنا على المستوى الشخصي، حلمي أن اكون روائية عالمية ها هو يبدو كسراب بعيد المنال".

وفي الندوة التي حضرها نخبة من المثقفين والمفكرين اليمنيين قالت شحرة: " كان عندي رغبة لكتابة رواية عن شخص يشبه أخي حميد - شقيقها الصحفي الراحل حميد شحرة - وعندما شرعت في الكتابة وجدت وحيد بطل روايتي.. فنسيت حميد وتملكني وحيد".

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