تعرف على.. 5 أشياء عن طائرة بوينج

نشر موقع أفريقيا نيوز تقريرا سلط الضوء على على 10 مشكلات تتعلق بطراز بوينج 737 MAX 8 ، الذي تعطلت مرتين في غضون ستة أشهر و حتى الآن.

1- بوينج 737 طائرة نفاثة مبيعاً

يعد طراز بوينج 737 MAX 8 واحدًا من أحدث الإصدارات لطائرة 737 النفاثة التي تم طرحها عام 1967 ، ومنذ ذلك الحين أنتجت أكثر من 10000 وحدة.

2- تحطم ماكس 8 و مصداقية بوينج

تحطم طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية يوم الأحد هو الحادث الثاني لتحطم طائرة من طراز 737 MAX 8 ، وهو الإصدار الأحدث من طائرة ركاب بوينج في التي دخلت الخدمة لأول مرة في عام

2017.

وفي أكتوبر، تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" ، التي يبلغ قوامها 737 ماكسًا 8 ، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا على متن رحلة داخلية ، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب وطاقمها البالغ عددهم 189 شخصًا.

Advertisements

3 - توقف شركات الطيران عمليات بوينج 737 MAX 8

بعد تحطم الطائرة الثاني من طراز ماكس 8 ، قامت شركات طيران عديدة بما في ذلك الخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز بترسيخ أساطيلها من تلك الطائرة بالتحديد.

ذكرت إدارة الطيران المدنى الصينية (CAAC)

اليوم الاثنين أن جميع شركات الطيران الصينية اضطرت إلى تعليق استخدامها للـ 737 من طراز MAX 8 فى الساعة السادسة مساء. (1000 بتوقيت جرينتش).

4- الدفاع عن طراز بوينج 737 MAX 8

بيد أن العديد من شركات الطيران الأخرى عززت الثقة في خدمات خط 737 ، الذي يعتبر أفضل طائرة ركاب حديثة مبيعا في العالم ، وتعتبر واحدة من أكثر الطائرات موثوقية في هذا المجال.

وقال مشغلي الولايات المتحدة شركة طيران جنوب غرب وشركة أميركان إيرلاينز غروب إنهم ما زالوا على ثقة كاملة في الطائرة وكانوا يراقبون عن كثب التحقيق.

5- عد التكلفة الأرقام

تراجعت اسهم بوينج بنسبة 10 في المئة تقريبا في التعاملات المبكرة يوم الاثنين. وستكون هذه الخطوة ، إذا تم الحفاظ عليها من خلال ساعات التداول المعتادة ، وهي أكبر نسبة انخفاض في أسهم بوينج