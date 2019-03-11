بوتفليقة يقرر عدم الترشح وتأجيل الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما أكدت الوكالة الفرنسية، أن بوتفليقة عدل عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وأكد بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، أن بوتفليقة قرر إرجاء الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.