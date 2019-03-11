وطارت تيريزا ماي إلى ستراسبورغ تسعى!

اسماء السيد - نصر المجالي: قالت مصادر بريطانية إن رئيسة الحكومة تيريز ماي طارت إلى ستراسبورغ حيث مقر البرلمان الاوروبي، للقاء حاسم مع الزعماء الأوروبيين الليلة في محاولة أخيرة لإنعاش صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع تصويت حاسم في مجلس العموم اللاثاء.

وقبل سفرها، اجتمعت ماي مع الملكة اليزابيث الثانية في كنية ويستمنستر آبي، كما أجرت اتصالا هاتفيا مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية للتفاهم على بعض نقاط الخلاف، ويشارك يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه في أعمال البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ.

وكانت ماي ويونكر تشاورا هاتفيا الاحد من دون التمكن من تجاوز مأزق المفاوضات حول "بريكست".

محاولة انجاز

وفي دبلن، اكد وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفني أن ماي ستتوجه مساء اليوم الى ستراسبورغ، في "محاولة لانجاز" تسوية حول "بريكست" تتيح اقرار النواب البريطانيين لاتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الثلاثاء.

وقال كوفني للصحافيين: "المفاوضات جارية. أعرب كثيرون عن أملهم في أن نحصل على توضيحات في هذه المرحلة، خصوصا قبل تصويت الغد. لكن الوضع ليس على هذا النحو حتى الآن".

وقال مسؤول في البرلمان الاوروبي لـ"فرانس برس": "ليس هناك شيء على جدول أعمالنا. اذا كانت ستأتي (الى ستراسبورغ)، فذلك لتلتقي يونكر".

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وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت السيدة ماي أنها ستحمل "اي تصويت غير مجد في البرلمان" يوم غد الثلاثاء، على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من مواجهة هزيمة متواضعة أخرى في مجلس العموم لصفقتها كما هي حالياً وقد تضطرها لتقديم استقالتها.

تكهنات

وكانت التكهنات قالت إن رئيسة الوزراء ستلغي التصويت لتفادي خسارة مذلة بأكثر من 100 صوت، لكن مقر داونينغ ستريت رد بنفي هذه الشائعات في الصباح.

وقال مراقبون، إنه إذا استطاعت السيدة ماي الموافقة على صفقة جديدة مع بروكسل بما في ذلك تقديم تنازلات على دعم الحدود الإيرلندية وتقديمها إلى البرلمان غدًا الثلاثاء، فمن المحتمل أن تفوز بالدعم الكافي من عدد كاف من النواب للفوز في التصويت.

وقالت صحيفة (ديلي ميل): وهناك أيضا تكهنات بأنها لا تزال تحاول التخفيف من تصويت يوم غد، بإضافة عدد من التعديلات على الصفقة التي ترغب في أن يوافق عليها الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يسمح لها بمواصلة المفاوضات مع بروكسل قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس.

والى ذلك، فإن مصادر الاتحاد الأوروبي أن تم ابلاغ سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق بشأن الدعم الايرلندي قد تم مع بريطانيا يوم السبت الماضي، ولكن وزراء بريطانيين نفوا تلك التقارير.