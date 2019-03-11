عاجل .. بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحة لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، بحسبما نقلته قناة "النهار" الجزائرية مساء يوم الاثنين. وأفادت قناة "النهار" الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

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