بوتفليقة ينسحب من الرئاسيات ويؤجل موعدها

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه ينسحب من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني. وقال بوتفليقة إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.

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