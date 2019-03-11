بلد النيلين .. السودان ينتفض

اليوم الجديد

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في تعقيبه على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الدمار يأتي لمصر من جميع الجهات، فهناك 17 عربة، جاءت من الجنوب، وأكثر من 10 عربات جاءت من الغرب لنقل كل ما هو ممنوع.

وأشار "شهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن فلول حماس ذراع الإخوان، مازالوا موجودين في غزة يدفعوا بالإرهاب بكل السبل والوسائل لمصر لتحقيق أحلام الإخوان الواهية.

وأضاف، أن الإرهاب لم ينجح نهائيًا في هدم أي دولة بأي حجم وليس دولة بحجم مصر،...