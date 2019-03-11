التحالف العربي: 115 تصريحا لمساعدات إنسانية متجهة للحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد التصاريح الممنوحة من قيادة القوات المشتركة للمساعدات الإنسانية المتجهة للحديدة بلغ 115 تصريحا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنهذه التصاريح شملت 20 تصريحا جويا، و12 تصريحا بحريا، و11 تصريحا بريا، فضلا عن 72 تصريحا لحماية القوافل، لافتا إلى أن عدد السفن المتواجدة حاليا في ميناءي الحديدة والصليف،
على صعيد آخر، أكد التحالف استمرار الميليشيات الحوثية في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، مشيرا إلى رصده لـ39 خرقا حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عنها مقتل يمني وجرح 18 آخرين.
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