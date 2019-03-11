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الجبير يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ورئيس وزراء الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ورئيس وزراء الهند

بحث عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، الاثنين، سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.

وبدأ الجبير زيارة رسمية إلى جمهورية الهند اليوم، التقى خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.


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وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين والهند وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، زار الهند في منتصف فبراير/شباط الماضي، ضمن جولة آسيوية، شملت باكستان والصين أيضاً.

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