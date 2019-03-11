الجبير يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، الاثنين، سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.

وبدأ الجبير زيارة رسمية إلى جمهورية الهند اليوم، التقى خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.





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وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية والهند وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.





وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، زار الهند في منتصف فبراير/شباط الماضي، ضمن جولة آسيوية، شملت باكستان والصين أيضاً.