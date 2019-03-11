عاجل.. الشعب الجزائري ينتصر وبوتفليقة يعلن عدم ترشحه للولاية الخامسة

وجه رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، رسالة إلى الأمة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

كما أعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة و تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.