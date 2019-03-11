حزب الله دان المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي في حجة باليمن

دان حزب الله المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الاميركي في محافظة حجة في اليمن واسفرت عن سقوط عشرات الشهداء من الاطفال والنساء.

واعرب الحزب في بيان، عن بالغ الحزن والاسى للاشلاء البريئة التي مزقها الاجرام الاميركي السعودي الذي تجرد من كل معاني الانسانية والاخلاق. ورأى ان صمت المنظمات الدولية السياسية والانسانية عن هذه الفظائع شجع المعتدين على مواصلة تدمير اليمن بشرا وحجرا.

وتقدم حزب الله من القيادة اليمنية وذوي الشهداء الابرار بأحر التعازي والمواساة ويسأل الله العلي القدير ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني بالنصر القريب.