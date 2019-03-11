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قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل العشرات من مسلحي داعش في الباغوز

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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن مقتل العشرات من مسلحي تنظيم "داعش" في الباغوز في شرق سوريا.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت في وقت سابق، في بيان، "أننا حققنا تقدما متواضعا في الباغوز ونواجه قناصة وألغاما"، مشيرة إلى "أننا نريد إتمام المهمة في الباغوز بأقل عدد ممكن من الخسائر".

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" العملية العسكرية ضد آخر معاقل تنظيم "داعش" في شرق سوريا في منطقة الباغوز الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات عند نقطة التقاء النهر مع الحدود العراقية السورية.

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